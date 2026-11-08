Altın fiyatlarında gözler yıl sonuna çevrilirken İtalyan bankacılık devi UniCredit'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Eylül ayında ons altın için 5.200 dolara kadar yükselen tahmin aralığı paylaşan banka, kasım değerlendirmesinde üst sınırı 4.500 dolarda tuttu. İki tahmin arasındaki 700 dolarlık fark dikkat çekerken banka, altın fiyatlarının seyrini değiştirebilecek kritik gelişmeleri de sıraladı.

Peki, altın yükselecek mi, gram altın ve ons altını yeni dönemde neler bekliyor? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini...

EYLÜL AYINDA 5.200 DOLAR DEMİŞTİ

UniCredit, eylül ayında yayımladığı değerlendirmede 2026 yıl sonu ons altın tahmin aralığını 4.400-5.200 dolara yükseltmişti.

Bankanın kasım ayı raporunda ise yıl sonu için 3.900-4.500 dolar aralığı yer aldı.

Böylece eylül ve kasım değerlendirmeleri karşılaştırıldığında tahmin aralığının alt sınırı 500 dolar, üst sınırı ise 700 dolar daha düşük seviyede bulunuyor.

UniCredit, 4.500 dolarlık üst sınırın altının yıl sonuna kadar mutlaka bu seviyeye ulaşacağı anlamına gelmediğini de belirtti.

YÜKSEK FAİZ ALTINI BASKILIYOR

Bankanın değerlendirmesine göre altın fiyatlarının yükselişini sınırlayan temel unsurlar arasında ABD'deki yüksek reel tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi bulunuyor.

Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha yüksek fırsat maliyeti oluşturabiliyor.

Bununla birlikte UniCredit, ABD'nin kamu borcu ve bütçe açıklarına ilişkin endişelerin altına yönelik talebi destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle doların güvenli varlık niteliğine ilişkin endişelerin artması halinde, yatırımcıların portföy çeşitlendirme amacıyla altına yönelmesi mümkün görülüyor.

ALTIN FONLARINDA 4.275 TONLUK REKOR

Dünya Altın Konseyinin 5 Kasım'da yayımladığı verilere göre, fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ekim ayında 2,7 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti.

Fonların toplam altın varlıkları 19 ton artarak 4.275 tona yükseldi ve ay sonu itibarıyla rekor seviyeye ulaştı.

Ekim ayında Avrupa ve Asya merkezli fonlarda net girişler kaydedilirken Kuzey Amerika'daki fonlarda sınırlı çıkışlar yaşandı.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle fonların toplam varlık değeri ise yüzde 6 azalarak 542 milyar dolara indi.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DESTEK SAĞLAYABİLİR

UniCredit, merkez bankalarının altın alımları, ETF varlıklarındaki artış ve portföy çeşitlendirme talebinin altın fiyatlarında olası düşüşleri sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunduğunu belirtti.

Banka, yüksek tahvil getirilerinin kısa vadede fiyat artışlarını sınırlayabileceğini, ancak kamu borçlarına ilişkin riskler ve yapısal altın talebinin zaman içerisinde toparlanmayı destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Bu çerçevede bankanın 2026 yıl sonu beklentisi, ons altının 3.900-4.500 dolar aralığında dalgalanması yönünde şekilleniyor.

GOLDMAN SACHS DA ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

UniCredit'in yanı sıra ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara indirirken 2027 sonu beklentisini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara çekti.

Böylece Goldman Sachs, 2026 yılı için tahminini 500 dolar, 2027 yılı için ise 600 dolar düşürmüş oldu.