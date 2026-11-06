ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen kısıtlayıcı politika mesajları ve faiz indirim döngüsünün ötelenmesi, faiz getirisi olmayan kıymetli madenler üzerinde baskı yaratıyor.

Goldman Sachs, 2026 ve 2027 yıl sonu fiyat hedeflerinde 500 ila 600 dolarlık indirime giderek piyasalardaki beklentileri yeniden şekillendirdi.

Banka tarafından yayımlanan güncel analiz raporunda yer alan revizeler şu şekilde netleşti:

• 2026 Yıl Sonu Hedefi: Daha önce ons başına 4.650 dolar olarak açıklanan projeksiyon, 500 dolarlık indirimle 4.150 dolara çekildi. Böylece bu yıl için 500 dolarlık (25 bin TL) indirime gidilmiş oldu.

• 2027 Yıl Sonu Hedefi: 2027 sonuna ilişkin 5.400 dolarlık beklenti ise 600 dolar düşürülerek 4.800 dolar seviyesine revize edildi. Gelecek yıl için ons altın hedefinde 600 dolara (30 bin TL) varan düşüşe işaret edildi.

Söz konusu revizyon, ons başına 600 dolarlık (güncel kur dinamikleriyle yerel piyasada gram ve çeyrek bazında hissedilir) bir gerilemeye işaret ederken, bankanın altın rallisinde daha temkinli bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu.

ALTINDA SATIŞ BASKISI YARATABİLECEK RİSK FAKTÖRLERİ

Banka analistleri, kısa ve orta vadede altın fiyatları üzerinde dalgalanma yaratabilecek başlıca mekanizmaları şu başlıklar altında sıraladı:

• Petrol Fiyatlarındaki Oynaklık: Enerji maliyetlerinde yaşanabilecek yeni bir yükseliş dalgasının, algoritma ve fon kaynaklı sistematik satışları tetikleyebileceği kaydedildi.

• Borsalarda Likidite İhtiyacı: Hisse senedi piyasalarında derinleşen satış dalgalarının marjin tamamlama (teminat kapatma) çağrılarına yol açabileceği; kaldıraçlı yatırımcıların nakit açığını kapatmak için altın varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalmasının değerli metallerde geçici bir aşağı yönlü baskı yaratabileceği aktarıldı.

YAPISAL TALEP FİYATLARI TABAN SEVİYEDE TUTABİLİR

Kısa vadeli faiz ve likidite baskılarına rağmen banka, altındaki ana omurganın tamamen kırılmadığına dikkat çekiyor.

Raporda, küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisi çerçevesindeki yapısal altın alımlarının sürdüğü ayrıca yüksek net değerli özel yatırımcıların mali sürdürülebilirlik ve kamu borç dinamiklerine karşı altını bir güvence kapısı olarak görmeye devam edeceği vurgulandı.

Piyasalarda petrol fiyatlarındaki dönemsel gevşeme ve tahvil faizlerindeki geri çekilme zaman zaman tepki alımlarını desteklese de, Fed'in faiz patikası altının zirve yolculuğundaki hızını kesen temel unsur olmaya devam ediyor.

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