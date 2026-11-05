Uzun süredir düşüşe geçen altın tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Sınırlı bir toparlanma eğiliminde olan ons altın 4121, gram altın ise 6632 TL’den işlem görüyor. Ons altının haftalık getirisi yüzde 1,31 oldu. Altın yükselirken Dünya Altın Konseyi'nden (WGC), dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

WGC altın fiyatlarının Ocak 2026'da gördüğü zirveden yüzde 25 gerilemesinin ardından geçici bir dip seviyeye yaklaşıyor olabileceğini değerlendirdi. Bu dip seviyesinin geçici olabileceği not edildi. Kurum, mevcut düşüşün 2011 sonrasında yaşanan gerilemeyle kıyaslanmasının doğru olmayacağını belirterek altın fiyatlarının toparlanması için daha güçlü koşullar bulunduğuna dikkat çekti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dünya Altın Konseyi analisti Johan Palmberg tarafından hazırlanan 5 Kasım tarihli Altın Piyasası Değerlendirmesi'nde, ekim ayında altın fiyatlarında yaşanan kayıplar ve gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alındı.

Raporda, altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların farklı varlık sınıflarına yönelmesinin, toplam yatırım pozisyonlarını azaltmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasının etkili olmuş olabileceği ifade edildi.

2011 SONRASI DÜŞÜŞLE KIYASLANMAMALI

WGC, Ocak 2026'da ulaşılan zirveden itibaren yaşanan yüzde 25'lik değer kaybının, 2011 sonrasında başlayan uzun süreli düşüş dönemiyle doğrudan karşılaştırılması için uygun koşullar bulunmadığını belirtti.

Kurum, mevcut dönemde altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini destekleyebilecek koşulların geçmişteki gerileme dönemine kıyasla daha güçlü olduğunu vurguladı.

ALTINDA GEÇİCİ DİP SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Raporda kullanılan analiz çerçevesinin, altın piyasasında geçici bir dip seviyeye yaklaşılıyor olabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmesi, son dönemdeki sert düşüşün ardından altın fiyatlarında toparlanma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ortaya koydu.

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