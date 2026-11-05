Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, son iki işlem gününde kaydettiği güçlü primlerle tırmanışını sürdürdü.

Güne alıcılı başlayan piyasada standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 495 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 657 bin lira seviyesini test etti.

Dünkü seansı 6 milyon 516 bin liradan tamamlayan standart altın, günlük bazda yüzde 1,9'luk değer kazancıyla günü 6 milyon 642 bin liradan kapattı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3,9 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

KMKTP verilerine göre piyasada işlem aktivitesi yüksek seyretti:

• Altın Piyasası Hacmi: Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 891 milyon 518 bin 343,97 lira oldu.

• İşlem Miktarı: Seans boyunca el değiştiren toplam altın miktarı 590,04 kilogram olarak kayıtlara geçti.

• Tüm Metaller: Gümüş ve diğer değerli taş/maden işlemlerinin de dahil olduğu toplam piyasa hacmi 3 milyar 899 milyon 909 bin 943,97 liraya ulaştı.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün en yüksek işlem hacmine ulaşan yetkili aracı kurum ve bankaları sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Akbank

• Uğuras Kıymetli Madenler

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