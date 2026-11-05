Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önde gelen beş kamu enerji şirketinin halka arzına yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. TEİAŞ, EÜAŞ, Eti Maden, BOTAŞ ve TPAO'nun yapısal dönüşümünü kapsayan plan kapsamında kamu çoğunluğunun korunacağı bir halka arz modeli üzerinde çalışılıyor.

HALKA ARZ EDİLECEK 5 KAMU ŞİRKETİ BELLİ OLDU

Bakan Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Eti Maden, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yapısal açıdan dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, idari ve mali açıdan daha esnek hareket etmelerini sağlamak amacıyla yeni bir yapılanma üzerinde çalışıldığını ifade eden Bayraktar, halka arz sürecinde kamu çoğunluğunun korunacağını vurguladı.

2040'A KADAR 210 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İHTİYACI

Beş kamu enerji şirketinin 2040 yılına kadar toplam 210 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiğini belirten Bayraktar, bu yatırımların hayata geçirilmesinde finansmana erişimin önemine dikkat çekti.

Halka arz modelinin şirketlere kaynak sağlamasının yanı sıra kurumsal yapılarının güçlendirilmesine de katkıda bulunması hedefleniyor.

KÜÇÜK YATIRIMCILAR DA HALKA ARZA KATILABİLECEK

Halka arz sürecinde küçük yatırımcıların da yer almasını istediklerini belirten Bayraktar, güvenli ve erişilebilir yatırım yapılarının oluşturulması üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında, “Özellikle küçük yatırımcıların katıldığı, güvenli bir şekilde alabilecekleri yapıları burada oluşturmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı çalışıyoruz, bütçeden sonra ben Meclisimizin gündemine geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamayla birlikte beş kamu enerji şirketinin halka arzına yönelik hazırlıkların sürdüğü, sürecin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine taşınmasının beklendiği bildirildi.

KAYNAK: EKONOMİM