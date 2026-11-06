2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplandı. Yeni tarifeye göre 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık MTV tutarı 7 bin 350 TL'den başlayarak 350 bin 785 TL'ye kadar çıkacak. Motor hacmi ve taşıt değeri yükseldikçe vergi tutarları da artacak.

2027 MTV ZAMMI YÜZDE 27,83 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezalara esas yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Söz konusu oran, Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının hesaplanmasında da esas alındı. Böylece otomobil ve motosiklet sahiplerinin 2027 yılında karşılaşacağı vergi yükü ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in hesaplamasına göre 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde MTV tutarları motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösterecek.

1.0-1.2 MOTOR ARAÇLARIN MTV'Sİ 7 BİN 350 TL'DEN BAŞLAYACAK

2027 yılında motor hacmi 1.300 cc'nin altında bulunan 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık MTV tutarı 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında değişecek.

Motor hacmi 1.301-1.600 cc arasında olan otomobillerde ise taşıt değerine bağlı olarak yıllık vergi tutarı 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında olacak.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillerde taşıt değerine göre MTV tutarları şöyle hesaplandı:

Taşıt değeri 309 bin 100 TL'yi aşmayanlar: 12 bin 803 TL

Taşıt değeri 309 bin 100 TL ile 541 bin 500 TL arasında olanlar: 14 bin 91 TL

Taşıt değeri 541 bin 500 TL'yi aşanlar: 15 bin 375 TL

MOTOR HACMİ BÜYÜDÜKÇE MTV TUTARI YÜKSELİYOR

Yüksek motor hacmine sahip otomobillerde 2027 yılı MTV tutarları daha yüksek seviyelere çıkacak.

Motor silindir hacmi 1.801-2.000 cc arasında bulunan 1-3 yaşındaki otomobillerde yıllık MTV, taşıt değerine göre 39 bin 217 TL ile 42 bin 790 TL arasında değişecek.

Motor hacmi 2.001-2.500 cc aralığında olan otomobillerde ise yıllık vergi tutarı 58 bin 836 TL ile 64 bin 192 TL arasında hesaplandı.

2027'DE EN YÜKSEK MTV 350 BİN 785 TL

Yeni tarifede en yüksek MTV tutarı, motor silindir hacmi 4.001 cc ve üzerinde bulunan otomobiller için belirlendi.

Bu grupta taşıt değeri 3 milyon 683 bin 200 TL'yi aşan 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık MTV tutarı 350 bin 785 TL'ye çıkacak.

Aynı motor hacmi grubunda taşıt değeri 3 milyon 683 bin 200 TL'yi aşmayan otomobillerin yıllık MTV tutarı ise 321 bin 561 TL olacak.

MTV ORANI DEĞİŞEBİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ BULUNUYOR

2027 yılı MTV tutarları yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplandı. Ancak Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 artırma veya yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Bu nedenle kesinleşme sürecinde yeniden değerleme oranına ilişkin değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor. Paylaşılan değerlendirmelerde ise 2027 yılı için böyle bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor.

MTV ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl olduğu gibi 2027 yılında da iki taksit halinde ödenecek. Araç sahipleri yıllık MTV tutarlarını yılın ilk altı ayı ve ikinci altı ayı olmak üzere iki ayrı dönemde ödeyebilecek.