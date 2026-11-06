Piyasalarda yaşanan son düzeltme hareketlerinin ardından gözler değerli metallerin geleceğine çevrildi.

NTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu, piyasanın mevcut teknik ve temel dinamiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni dönemin parolasının "kontrollü ve zamana yayılan prim" olduğunu vurguladı.

Altında toparlanma ve yukarı yönlü potansiyelin masada kalmaya devam ettiğini belirten Hatipoğlu, yatırımcıların geçen yılki sert fiyat sıçramalarının birebir kopyalanacağı yanılgısına kapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası piyasalarda ons altın için orta vadeli teknik projeksiyonlarda 4.400 - 4.500 dolar bandı potansiyel hedef olarak izlenirken, küresel belirsizliklerin bu hedefe giden patikada dalgalanma yaratabileceği kaydediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROLÜN ENFLASYON ETKİSİ

Altının yön arayışında belirleyici olacak temel dinamiklerin başında Orta Doğu'daki tansiyon ve enerji piyasaları geliyor:

• İran Kaynaklı Belirsizlikler: Bölgedeki çatışma ve gerilimlerin sona ermesine dönük beklentiler fiyatlamalara yön verirken, yaşanabilecek ani jeopolitik kırılmaların ons tarafında sert oynaklıklara yol açabileceği belirtiliyor.

• Petrol Arzında Gecikmeli Normalleşme: Olası bir barış veya ateşkes senaryosunda dahi petrol arzı ve sevkiyat zincirlerinin eski düzenine kavuşmasının zaman alacağı öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki bu katılık, küresel enflasyon beklentilerini ve dolayısıyla merkez bankalarının faiz politikalarını diri tutarak altın talebini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN "ÇİFT MOTOR" DENGESİ

İç piyasada gram altın fiyatlarını takip eden yerel tasarruf sahipleri için ise hem ons hem de kur dengesi hayati önem taşıyor.

Gram altının seyrinde ons fiyatındaki hareketlerin iç piyasadaki dolar/TL paritesiyle desteklenmesi yükseliş hareketini hızlandırabilecek bir faktör olarak görülüyor.

Ancak onsta yaşanabilecek olası kâr realizasyonları veya kurdaki yatay seyirlerin yurt içi fiyatlarda dönemsel baskı yaratabileceği, bu nedenle yatırımcıların faiz, kur ve jeopolitik başlıkları eş zamanlı okuması gerektiği ifade ediliyor.

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