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Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 7 Kasım 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...

Gram altın 6 bin 556 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 719 TL, yarım altın 21 bin 439 TL ve Cumhuriyet altını 44 bin 73 TL'den satılıyor. Ons altın ise 4 bin 66 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. İç piyasada gram altın ve ziynet altınlarının fiyatları da yakından izleniyor.

7 Kasım 2026 saat 09.00 itibarıyla paylaşılan verilere göre gram altın 6.556 TL, çeyrek altın 10.719 TL, yarım altın 21.439 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ne kadar? (7 Kasım 2026), Görsel 1

7 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Satış fiyatı
Gram altın 6.556 TL
Çeyrek altın 10.719 TL
Yarım altın 21.439 TL
Cumhuriyet altını 44.073 TL
Gramse altın 106.999 TL
Ons altın 4.066 dolar

Not: Yatırım tavsiyesi değildir

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