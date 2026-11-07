Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 7 Kasım 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...
Gram altın 6 bin 556 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 719 TL, yarım altın 21 bin 439 TL ve Cumhuriyet altını 44 bin 73 TL'den satılıyor. Ons altın ise 4 bin 66 dolar seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. İç piyasada gram altın ve ziynet altınlarının fiyatları da yakından izleniyor.
7 Kasım 2026 saat 09.00 itibarıyla paylaşılan verilere göre gram altın 6.556 TL, çeyrek altın 10.719 TL, yarım altın 21.439 TL seviyesinde işlem görüyor.
7 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Satış fiyatı
|Gram altın
|6.556 TL
|Çeyrek altın
|10.719 TL
|Yarım altın
|21.439 TL
|Cumhuriyet altını
|44.073 TL
|Gramse altın
|106.999 TL
|Ons altın
|4.066 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir