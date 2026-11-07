Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 TL indirim yapıldı. İndirimin ardından motorin fiyatları tüm illerde 100 TL'nin altına geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan geri çekilme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 5,47 TL'lik indirim gerçekleştirildi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN FİYATLARI 100 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı 100 TL'nin altına geriledi. Doğu illerinde de motorin fiyatları 100 TL sınırının altında kaldı.

7 KASIM GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Şehir / Bölge Motorin litre fiyatı İstanbul 95,09 TL Ankara 96,16 TL İzmir 96,47 TL Doğu illeri 97,89 TL

Motorine yapılan 5,47 TL'lik indirim, araç sahiplerine pompa fiyatlarında önemli bir rahatlama sağladı. Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki gelişmelere ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak değişmeye devam ediyor.