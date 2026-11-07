Çin Merkez Bankası (PBOC), altın fiyatlarının ekim ayında ons başına 4 bin doların altına gerilemesine rağmen rezervlerini artırmayı sürdürdü.

Banka, ekim ayında 25,8 ton altın alırken kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Çin'in yılın ilk 10 ayındaki toplam altın alımı ise yaklaşık 129 tona ulaştı.

Küresel altın piyasasında merkez bankalarının alımları yakından takip edilirken Çin'den yeni rezerv verileri geldi. Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre Çin Merkez Bankası'nın külçe altın rezervleri, ekim ayında 830 bin ons (yaklaşık 25,8 ton) arttı.

Böylece PBOC, üst üste 24'üncü ayda da altın rezervlerine ekleme yapmış oldu. Altın fiyatlarının ekim ayında 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi, bankanın alımlarını sürdürmesine engel olmadı.

ÇİN'İN ALTIN ALIMI 129 TONA ULAŞTI

Çin Merkez Bankası'nın 2026 yılının ilk 10 ayındaki toplam altın birikimi yaklaşık 129 ton olarak hesaplandı. Düzenli alımlarını sürdüren PBOC, küresel merkez bankaları arasında altın talebiyle öne çıkmaya devam etti.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Çin Merkez Bankası, üçüncü çeyrekte kamuoyuna açıklanan alımlarıyla dünyanın en büyük merkez bankası altın alıcısı oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ 321 TONA ÇIKTI

Küresel merkez bankalarının altın alımları da üçüncü çeyrekte güçlü seyrini korudu. Temmuz-eylül döneminde merkez bankalarının net altın alımı 321 ton olarak gerçekleşti. Bu miktar, 2024 yılının son çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti.

Merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirme eğilimi, değerli metal piyasasında önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor. Özellikle diğer piyasa desteklerinin zayıfladığı dönemlerde resmi kurumların altın talebi fiyatlar açısından yakından izleniyor.

ÇİNLİ YATIRIMCILAR DA ALTINA YÖNELDİ

Çin Merkez Bankası'nın düzenli altın alımları, ülkedeki bireysel yatırımcıların tercihlerini de etkiliyor. Uzun vadede altın fiyatlarının desteklenebileceğini düşünen Çinli hanehalkları, ekim ayında ons altının 4 bin dolar civarındaki seviyelerinden alım yapmaya yöneldi.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendiren yatırımcıların talebi, merkez bankalarının güçlü alımlarıyla birlikte küresel piyasaların gündeminde yer alıyor.