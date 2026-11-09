Dolar ve euro alış satış fiyatları, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem saatlerinde araştırılıyor. Dolar/TL 50 liranın, euro/TL ise 56 liranın çevresinde işlem görüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları ve alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? 9 KASIM 2026 DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

9 Kasım 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde dolar/TL 50 liranın üzerinde işlem görüyor.

Serbest piyasa verilerine göre doların güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış fiyatı: 50,17 TL

Dolar satış fiyatı: 50,18 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? 9 KASIM 2026 EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Euro/TL kuru da yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 56 lira civarında seyrediyor.

Serbest piyasa verilerine göre euronun güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Euro alış fiyatı: 55,97 TL

Euro satış fiyatı: 56,06 TL

DÖVİZ PİYASALARINDA BU HAFTA HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?

9-13 Kasım haftasında yurt içi ve küresel ekonomik veri takvimi döviz piyasalarının gündeminde yer alıyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son Enflasyon Raporu sunumu ve cari işlemler dengesi verileri öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, doların uluslararası piyasalardaki seyri açısından önem taşıyor. Açıklanacak veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabilir.