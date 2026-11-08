8 Kasım 2026 Pazar günü dolar kaç TL, euro ne kadar? Dolar ve euro alış satış fiyatları, döviz piyasasındaki son gelişmeleri takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel dolar kuru, euro kuru ve serbest piyasa döviz fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün dolar kaç TL oldu, 1 euro kaç TL? İşte 8 Kasım 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? 8 KASIM 2026 DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

8 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla dolar/TL kurunda alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 50,1420 TL

Dolar satış fiyatı: 50,1577 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? 8 KASIM 2026 EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Euro/TL kurunda güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Euro alış fiyatı: 55,9083 TL

Euro satış fiyatı: 55,9342 TL