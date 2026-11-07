Aracı kurumun işlem dağılımında alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında Çan2 Termik (CANTE) öne çıktı.

Yapı Kredi Yatırım'ın alım işlemlerinde SASA 73 milyon 228 bin 220 lot net alımla listenin zirvesinde yer aldı. Peker GYO (PEKGY) 22 milyon 952 bin 155 lotla ikinci sıraya yerleşirken, Adese Gayrimenkul (ADESE) 17 milyon 751 bin 426 lotla üçüncü oldu.

Tera Yatırım Holding (TEHOL) 16 milyon 489 bin 495 lot, Girişim Elektrik (GSRAY) ise 12 milyon 994 bin 834 lot net alımla ilk beşte yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK NET ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE

Hisse Kod Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA SASA 73.228.220 %14,33 1,439 Peker GYO PEKGY 22.952.155 %4,49 0,673 Adese Gayrimenkul ADESE 17.751.426 %3,47 0,462 Tera Yatırım Holding TEHOL 16.489.495 %3,23 1,214 Girişim Elektrik GSRAY 12.994.834 %2,54 0,644

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Kod Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Çan2 Termik CANTE -33.629.463 %15,77 0,963 Yapı Kredi YKBNK -17.276.420 %8,10 36,631 Batıçim BTCIM -13.460.279 %6,31 1,94 ESIGVV ESIGVV -12.373.228 %5,80 0,022 GAILCV GAILCV -9.683.502 %4,54 0,02

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