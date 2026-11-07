Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 46,6 milyon TL'ye yükseldi. Buna karşın satış gelirleri, brüt kâr ve FAVÖK tarafında düşüş yaşandı.

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 3,3 milyon TL seviyesinden yüzde 13 gerileyerek 875,8 milyon TL oldu.

FADE'nin brüt kârı yüzde 45 düşüşle 190,9 milyon TL'den 105,1 milyon TL'ye geriledi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 58 azalarak 156,2 milyon TL'den 65,3 milyon TL'ye indi.

FADE'NİN NET KÂRI YÜZDE 84 YÜKSELDİ

Satış ve operasyonel kârlılık kalemlerinde gerileme yaşanmasına rağmen şirketin net dönem kârı artış gösterdi. FADE, 2025 yılının ilk dokuz ayında 25,3 milyon TL net kâr açıklarken, 2026'nın aynı döneminde bu rakamı 46,6 milyon TL'ye çıkardı. Böylece net dönem kârındaki artış yüzde 84 olarak kaydedildi.

Şirketin net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) kalemi ise negatif seyrini sürdürdü. Söz konusu kalemdeki kayıp, geçen yılın aynı dönemindeki 32,7 milyon TL'den 70,3 milyon TL'ye yükseldi.

FADE'NİN TOPLAM VARLIKLARI 2,9 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin bilançosunda toplam varlıklar 30 Eylül 2026 itibarıyla 2 milyar 917 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, 30 Haziran 2026'da kaydedilen 2 milyar 875,2 milyon TL'ye göre yaklaşık yüzde 1 artışa işaret etti.

Dönen varlıklar yüzde 9 artarak 603,2 milyon TL'ye yükselirken, duran varlıklar 2 milyar 313,8 milyon TL oldu.

FADE'nin net borcu ise ikinci çeyrek sonundaki 89,4 milyon TL seviyesinden yüzde 25 artışla 112,2 milyon TL'ye çıktı. Özkaynaklar 2 milyar 292,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe yakın seyrini korudu.

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