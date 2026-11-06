Uluslararası piyasalarda parite dinamikleri ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler fiyatlamalara yön veriyor.

EUR/USD paritesi 1,12 seviyelerine yakın yatay bir bantta dengelenirken, dolar endeksi (DXY) 101 seviyesinin hemen üzerinde seyrini sürdürüyor.

Piyasa analistleri; küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki yönelim, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve majör merkez bankası yetkililerinden gelecek sözlü yönlendirmelerin kurlar üzerindeki etkisinin izlendiğini belirtiyor.

Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri ile TCMB rezerv hareketleri takip edilen başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

SERBEST PİYASADA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

İstanbul serbest piyasasında sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında işlem aralıkları şu şekilde kaydediliyor:

• ABD Doları (USD): Alış 50,14 TL / Satış 50,17 TL (Günlük Değişim: %+0,15)

• Euro (EUR): Alış 56,23 TL / Satış 56,29 TL (Günlük Değişim: %-0,01)

• İngiliz Sterlini (GBP): Alış 67,48 TL / Satış 67,56 TL (Günlük Değişim: %+0,19)

• İsviçre Frangı (CHF): Alış 61,34 TL / Satış 61,40 TL (Günlük Değişim: %+0,20)