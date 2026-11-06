Türkiye bankacılık sektöründe kritik bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 4 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda, bankanın faaliyet yetkisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sonlandırıldı.

İlgili yasa maddesi; bankanın maruz kaldığı risklerin mali bünyeyi zayıflatması, taahhütlerini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya yasal düzenlemelere aykırılıkların giderilememesi hâlinde faaliyet izninin kaldırılmasını öngörüyor.

FAİZSİZ YATIRIM BANKACILIĞI MODELİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

2019 yılında 150 milyon liralık başlangıç sermayesiyle kurulan Golden Global Yatırım Bankası, operasyonel faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihinde başlamıştı.

Türkiye'nin faizsiz finans prensipleri doğrultusunda hizmet veren ilk yatırım bankası unvanına sahip olan kurum, özellikle dış ticaret finansmanı ve alternatif yatırım enstrümanlarına odaklanmıştı.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve zaman içinde ödenmiş sermayesini 1 milyar 650 milyon liraya çıkaran bankanın hissedarlık yapısında;

• Emir Kaya: Yüzde 53,98

• Salih Berberoğlu: Yüzde 32,00

• Recep Kaba: Yüzde 14,00 pay sahibi olarak yer alıyordu.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ortaklardan Recep Kaba yürütürken, Genel Müdürlük koltuğunda ise Yavuz Yeter bulunuyordu.

YAPTIRIM İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Banka son dönemde uluslararası finans çevrelerinde yaptırım tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Eylül 2026'da ABD Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı bazı finansal transferler ve aracılık iddiaları gerekçesiyle Golden Global Yatırım Bankası'nı ve bünyesindeki iki iştirakini yaptırım listesine (OFAC) dâhil etmişti.

Banka yönetimi o dönem yaptığı açıklamalarda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve işlemlerin yasal mevzuata uygun yürütüldüğünü savunmuştu. BDDK'nın aldığı bu son kararla birlikte bankanın finansal piyasalardaki varlığı resmen sona ermiş oldu.