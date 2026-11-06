BIST 100 endeksi, önceki üç işlem günündeki güçlü rallinin ardından dün kâr realizasyonları ve küresel piyasalardaki satış dalgasının etkisiyle gün içi gördüğü 11.617 puan zirvesinden geri çekilerek günü yüzde 1,26 düşüşle 11.333,27 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 145,86 milyar TL oldu. Analistler, küresel piyasalardaki temkinli duruşun paralelinde Borsa İstanbul’un haftanın son işlem gününe yatay bir açılışla başlamasını öngörüyor.

ANKARA'DA YOĞUN GÜNDEM: EMEKLİ MAAŞI VE FON SORUŞTURMASI

Ekonomi yönetiminin merkezinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe komisyonundaki açıklamaları yer aldı:

• Emekliye Yaş ve Prim Kriteri: Bakan Şimşek, üzerinde çalışılan yeni yasal düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını, maaş artış oranlarının hak sahiplerinin yaşı ve prim ödeme gün sayılarına göre kademelendirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

• Fon Soruşturmasında Taviz Yok: Tasfiye sürecindeki fonlarla bağlantılı iddialara değinen Şimşek, ihmal veya suistimali olanların yargı önünde hesap vereceğini vurguladı. SPK'nın önceki dönem daire başkanları hakkında soruşturma başlatıldığını, eski başkan hakkında ise soruşturma izninin verildiğini teyit eden Şimşek, fon tasfiyelerinde Hazine kaynaklarından tek bir kuruş harcanmadığının altını çizdi.

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

• Trump'tan Borsa Açıklaması: ABD Başkanı Trump, Wall Street endekslerindeki gerilemenin faturasını Demokratların ara seçimlerdeki kazanımlarına kesti. Öte yandan The Wall Street Journal, Demokratların Trump yönetiminin gümrük tarifesi ajandasına karşı ilk hedef olarak Kanada ile yürütülen ticaret savaşını seçtiğini yazdı.

• Binance Sonrası Bankalara Siber Alarm: Reuters'ın aktardığına göre, Binance'e yönelik gerçekleşen 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından ABD'li düzenleyiciler bankalarla temasa geçerek finansal altyapılardaki olası güvenlik açıklarını mercek altına aldı.

• Hürmüz'de Mayın Gerilimi ve Petrol Sıçraması: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki tankerin daha mayına çarptığını duyurmasıyla enerji koridorundaki risk primi arttı; Brent petrolün varil fiyatı günlük bazda yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

• Fed'den Şahin Ton: Fed Üyesi Hammack, enflasyonun halen yüksek ve hedeften uzak seyrettiğini belirterek para politikasının kısıtlayıcı patikada kalması gerektiğini savundu. Euro Bölgesi'nde ise Eylül ayı üretici enflasyonunun yıllık yüzde 11,1'e hızlanması, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki faiz baskısını tırmandırdı.

• Tokyo Tetikte: Japonya Başbakanı Takaichi, döviz ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin teyakkuzda olduğunu ve büyümeyi destekleyici adımların süreceğini açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI: TSİ 16.30'A DİKKAT

Piyasalarda günün yönünü belirleyecek en kritik veri Türkiye saatiyle 16.30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verileri olacak.

Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının (189 bin) beklentilerin altında kalması ve birim işgücü maliyetlerinin gerilemesi, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed faiz beklentileri açısından önemini katbekat artırdı.

Günün diğer önemli takvim maddeleri:



• Almanya Sanayi Üretim Endeksi ve Euro Bölgesi Perakende Satışları

• Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

• Capital Intelligence Türkiye Raporu (13 Kasım) ve Moody's MENA-Türkiye Enerji Webinarı (18 Kasım)

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