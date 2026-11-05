30 Ekim ile sona eren haftada bankalardaki toplam mevduat hacminde geri çekilme yaşanırken, toplam kredi hacmi ve bireysel borçlanma göstergeleri yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Verilere göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat bir haftada 109 milyar 731 milyon TL azalışla yüzde 0,32 gerileyerek 34 trilyon 105 milyar TL seviyesine indi. Bir önceki hafta bu rakam 34 trilyon 214 milyar TL düzeyinde kaydedilmişti.

TL MEVDUATTA DÜŞÜŞ, DÖVİZ HESAPLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Haftalık bazda mevduat türlerindeki ayrışma dikkat çekti:

• TL Mevduat: Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi mevduatı yüzde 0,73 azalarak 18 trilyon 821 milyar TL’ye geriledi.

• Yabancı Para (Döviz) Mevduatı: Yabancı para cinsi mevduatın TL karşılığı yüzde 0,12 artarak 11 trilyon 116 milyar TL oldu.

• Dolar Bazında Büyüklük: Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 261 milyar 248 milyon dolara çıkarken, bunun 223 milyar 806 milyon dolarını yerleşiklerin hesapları oluşturdu. Parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 585 milyon dolarlık net artış hesaplandı.

KREDİ HACMİNDE 227 MİLYAR LİRALIK HAFTALIK GENİŞLEME

Mevduattaki daralmaya karşın kredi tarafında canlılık devam etti. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, tek bir haftada 227 milyar 635 milyon lira birden artarak 27 trilyon 994 milyar liradan 28 trilyon 222 milyar liraya tırmandı.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamaları haftalık bazda yüzde 1,65 artış göstererek 7 trilyon 45 milyar TL bandını aştı.

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