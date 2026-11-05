Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR), 2026 yılının ilk 10 ayına ilişkin brüt prim üretim verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirketin brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artarak 88,57 milyar TL'ye ulaştı.

ANSGR'NİN BRÜT PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 18,5 ARTTI

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre Anadolu Sigorta'nın 1 Ocak-31 Ekim 2026 döneminde bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 88 milyar 568 milyon 746 bin 439 TL olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği brüt prim üretimine kıyasla yüzde 18,5 oranında büyüme kaydetti.

ANA BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ TABLOSU

Anadolu Sigorta, söz konusu döneme ilişkin brüt prim üretimini ana branşlar bazında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak da paylaştı. Açıklamada, branş bazındaki detaylı verilerin KAP bildirimine eklenen tabloda yer aldığı belirtildi.