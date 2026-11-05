Aralıksız 36 seans boyunca her gün taban fiyata kilitlenen ve alıcısız kapanışlarla sermaye piyasalarında derin endişe yaratan hisse, taban serisini bozmasının ardından ikinci işlem gününde de yön arayışını sürdürüyor.

Dün sürpriz alımlarla tabandan kalkıp tavana kilitlenerek BIST 100 endeksinin 11 bin puan eşiğini aşmasında önemli bir katalizör işlevi gören DSTKF, seansı 76,50 TL seviyesinde tamamlamıştı.

TABANDAN DÖNÜŞ GELDİ

Taban seviyesinde karşılanan yoğun satış emirlerinin ardından seansın ikinci yarısında yeniden alıcı bulan şirket hisseleri, saat 15:53 itibarıyla yeniden yeşil bölgeye geçti:

• Gün İçi Fiyat Seyri: Güne 65,40 TL'den başlayan hisse, en düşük 62,15 TL ve en yüksek 74,45 TL seviyelerini gördü.

• Anlık Değer: Saat 15:53 itibarıyla hisse fiyatı günlük bazda yüzde 4,50 primle 71,95 TL seviyesinde dengelendi.

• İşlem Hacmi: Tahtadaki kilitlerin açılmasıyla işlem hacmi adeta patlayarak 433,04 milyon TL seviyesine ulaştı.

YAPI KREDİ YATIRIM LOKOMOTİF OLDU

5 Kasım tarihli güncel aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, tahtayı tabandan kaldırarak artıya taşıyan alımların büyük ölçüde tek bir kurum öncülüğünde gerçekleştiğini gösteriyor:

• İlk 5 Alıcı Tarafı: İlk beş kurum toplamda 4.895.518 lotluk işlem hacmi üretirken, net alım tutarı 487.416 lot oldu. İlk beş kurumun ortalama maliyeti ise 71,388 TL olarak kaydedildi.

• Alım Lideri Yapı Kredi: Alıcı tarafında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., toplam alımların yüzde 48,73'ünü tek başına üstlendi. Kurum, ortalama 71,598 TL maliyetle 295.585 lot net alım gerçekleştirdi.

• Diğer Alıcılar: Yapı Kredi'yi sırasıyla 77.579 lotla (yüzde 12,79 pay - 71,971 TL maliyet) İş Yatırım, 58.273 lotla (yüzde 9,60 pay - 71,624 TL maliyet) QNB Yatırım izledi. Listenin devamında Halk Yatırım 33.502 lot (yüzde 5,52 pay) ve Midas Menkul Değerler 22.477 lot (yüzde 3,70 pay) ile yer aldı. Diğer kurumlar üzerinden ise 119.156 lotluk (yüzde 19,64 pay) alım geldi.

Piyasa uzmanları, haftalarca süren likiditesiz taban sürecinin ardından taban-tavan makasının gün içinde defalarca test edildiğine dikkat çekerek, bu tür kriz tahtalarında oynaklığın son derece yüksek olduğunu ve yatırımcıların temerrüt kaynaklı dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

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