İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, Türk lirasının dolar karşısındaki seyrine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

3 Kasım tarihli değerlendirme notunu paylaşan Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel, eylül ayında yüzde 1,6 seviyesinde bulunan Türk lirasının aylık değer kaybı hızının ekim ayı itibarıyla yüzde 1,8’e yükseldiğini ifade etti.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞMEDİKÇE KUR FRENLENMEYEBİLİR

Barclays raporunda, kur politikasının önümüzdeki dönemdeki rotasına dair temel belirleyicinin emtia piyasaları olacağı vurgulandı.

Küresel enerji maliyetlerinde kayda değer bir düşüş yaşanmadığı müddetçe Merkez Bankası'nın mevcut değer kaybı temposunu yavaşlatmasının beklenmediği bildirildi.

Bununla birlikte banka analistleri, kurdaki geri çekilmenin daha fazla hızlanmasının beraberinde getirebileceği makroekonomik risklere işaret etti:

• Dolarizasyon Riski: Kurdaki zayıflamanın hız kazanması, yerli yatırımcının yeniden döviz varlıklarına yönelmesine yol açabilir.

• Rezerv Baskısı: Talep artışı durumunda TCMB’nin net rezerv göstergeleri üzerinde baskı oluşabilir.

DOLARİZASYONA KARŞI TL MEVDUATTA STOPAJ KARTI AÇILABİLİR

Cari açığın finansmanına dönük soru işaretlerinin artması halinde ekonomi yönetiminin yeni adımları devreye alabileceğini belirten Ergüzel, masadaki olası önlemlerden birinin mevduat faizlerine uygulanan vergi olduğunu aktardı.

Raporda, dövize yönelimi frenlemek ve yerel para biriminin cazibesini korumak amacıyla, Türk lirasındaki değer kaybı süreciyle eş zamanlı olarak TL mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranlarında indirime gidilebileceği öngörüldü.

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