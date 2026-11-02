Aralık 2021 döneminde kur korumalı mevduat (KKM) ile birlikte sıfırlanan, ardından kademeli artışlarla 6 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 17,5 seviyesine çekilen gelir vergisi stopajının, optimum bir oran belirlenerek aşağı yönlü revize edilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının, olası vergi indiriminin bütçe dengelerine maliyetini hesaplayan simülasyonlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

VERGİ YÜZDE 10 İLE 15 ARASINA ÇEKİLEBİLİR

Mevcut uygulamada 6 aya kadar vadeli TL hesaplarında yüzde 17,5 olarak uygulanan stopaj vergisinin yüzde 10 ile yüzde 15 aralığına düşürülmesi değerlendiriliyor.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle vergi gelirlerinde feragatta bulunan Hazine'nin bütçe açığını gözeterek, oranın yüzde 15 bandına daha yakın bir seviyede belirlenmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

1 MİLYON LİRANIN NET GETİRİSİ NASIL DEĞİŞECEK?

Olası bir indirimin tasarruf sahibinin net getirisine etkisi ise şöyle hesaplanıyor:

• Mevcut Durum (%17,5 Stopaj): 1 milyon TL mevduatını 3 ay vadeli yatıran bir tasarruf sahibi brüt yaklaşık 95 bin TL getiri elde ettiğinde, 16 bin 625 TL vergi kesintisi sonrası net 78 bin 375 TL kazanıyor.

• İndirim Senaryosu (%10 Stopaj): Stopaj oranının yüzde 10'a inmesi durumunda kesinti tutarı 9 bin 500 TL'ye düşecek; faiz oranı değişmese bile mevduat sahibinin net getirisi 85 bin 500 TL'ye yükselecek.

Senaryo Brüt Faiz Geliri Stopaj Kesintisi Net Ele Geçen Tutar Mevcut (%17,5) 95.000 TL 16.625 TL 78.375 TL Senaryo 1 (%15) 95.000 TL 14.250 TL 80.750 TL Senaryo 2 (%10) 95.000 TL 9.500 TL 85.500 TL

STOPAJ İNDİRİMİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Ekonomi yönetimini bu formüle yönelten temel dinamikler ve risk faktörleri şu başlıklar altında toplanıyor:

• Reel Sektörde Daralma ve Takipteki Krediler: Ekonomideki soğuma belirtileri ve krediye erişim engelleri özellikle KOBİ'leri baskılıyor. KOBİ'lerin takipteki kredi oranının 2022'den bu yana en yüksek düzeye tırmanması üzerine Merkez Bankası'nın attığı 1 puanlık faiz indirimi adımını, reel ekonomiyi rahatlatacak yeni adımların izlemesi gerekiyor.

• Carry Trade ve Dolarlaşma Baskısı: Politika faizinde olası indirim sürecinde TL'den çıkışların (özellikle carry trade pozisyonlarının) hızlanmaması ve yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin tetiklenmemesi hedefleniyor.

• Sermaye Piyasalarındaki Çıkışlar: Son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan güven sarsıcı fon skandallarının ardından borsadan ve fonlardan çıkan likiditenin döviz tevdiat hesaplarına kaymasını engellemek kritik bir öncelik haline geldi.

Akaryakıtta enflasyonu dizginlemek adına devreye alınan vergi feragatinin benzer bir modelle mevduatta uygulanması planlanıyor. Böylece hem kredi faizleri aşağı çekilerek üretim çarkları rahatlatılacak hem de mevduat sahibinin net faiz getirisi korunarak TL'de kalması sağlanacak.

Kaynak: Haber Hürriyeti