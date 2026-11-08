Borsa İstanbul'da HATEK koduyla işlem gören Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçları belli oldu.

Şirket, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 172.422.096 TL net zarar kaydetti. Hateks, 2025 yılının aynı döneminde 245.542 TL net kâr açıklamıştı.

HATEK'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 18 AZALDI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 910,9 milyon TL'den 750,2 milyon TL'ye geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde 128,2 milyon TL brüt zarar kaydeden şirket, bu yılın dokuz aylık döneminde 37,3 milyon TL brüt kâr elde etti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise negatif bölgede kalmayı sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde eksi 287,1 milyon TL olan FAVÖK, 2026'nın ilk dokuz ayında eksi 84,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

ŞİRKETİN NET BORCU 1,7 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Hateks'in net borcu, 2026 yılı haziran sonundaki 1,69 milyar TL seviyesinden eylül sonunda 1,70 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin toplam varlıkları 4,08 milyar TL, özkaynakları ise 1,76 milyar TL olarak kaydedildi.

Özkaynaklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azalırken, toplam varlıklarda sınırlı değişim gerçekleşti.

HATEK HİSSELERİ HAFTAYI YÜZDE 16,45 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Hateks Hatay Tekstil (HATEK) hisseleri, 2-6 Kasım haftasında yüzde 16,45 değer kazandı.

30 Ekim'de 6,20 TL seviyesinde kapanış yapan HATEK, 6 Kasım Cuma günü 7,22 TL'den haftayı tamamladı.

Hisse, haftanın son işlem gününde yüzde 6,49 yükselirken gün içerisinde 7,26 TL seviyesini gördü.

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