Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve küresel enerji piyasalarındaki gevşeme, uzun süredir maliyet baskısı altında olan araç sahiplerine nefes aldırdı.

ABD ara seçimleri sonrası küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Brent petrolün varil fiyatının 93-94 dolar bandına doğru gerilemesi yurt içindeki fiyatlama dinamiklerini doğrudan etkiledi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki revizyonla birlikte benzinde litre başına yapılan 6 liralık indirimle, ortalama 50 litrelik bir deponun dolum maliyetinde yaklaşık 300 TL'lik bir düşüş sağlandı.

Motorin ve otogaz (LPG) grubunda ise bu turda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi; motorin 100 TL sınırının hemen üzerinde, LPG ise 50 TL bandında seyrini sürdürdü.

6 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından üç büyükşehirde pompa fiyatları şu şekilde güncellendi:

• İstanbul (Avrupa Yakası)



o Benzin: 74,60 TL

o Motorin: 100,60 TL

o LPG (Otogaz): 50,70 TL

• İstanbul (Anadolu Yakası)



o Benzin: 74,40 TL

o Motorin: 100,40 TL

o LPG (Otogaz): 50,10 TL

• Ankara



o Benzin: 75,60 TL

o Motorin: 101,70 TL

o LPG (Otogaz): 50,79 TL

• İzmir



o Benzin: 75,80 TL

o Motorin: 102 TL

o LPG (Otogaz): 50,70 TL

Not: Akaryakıt fiyatları; serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketlerinin maliyet politikaları ve bayiler arasındaki rekabete bağlı olarak il, ilçe ve istasyon bazında küçük farklılıklar gösterebilmektedir.