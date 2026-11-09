Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı’nın görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Türk Telekom yönetimindeki ayrılık kararı, sermaye piyasası işlemleri merkezli soruşturmada yargı sürecinin hızlandığı bir döneme denk geldi.

NE OLMUŞTU?

• 1 Kasım — İfade ve Adli Kontrol: Eski Takasbank Genel Müdürü olan Dr. Yunus Arıncı, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Adliyeye sevk edilen Arıncı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

• 7 Kasım — Yeniden Gözaltı: Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni deliller ve incelemeler doğrultusunda Arıncı hakkında yeniden işlem yapıldı. Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile birlikte yeniden gözaltına alındı.

Aynı operasyon dalgası kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da adli makamlarca gözaltı kararı uygulanmıştı.

Gözaltı süreçleri ve hukuki tahkikat sürerken gelen istifa bildirimiyle birlikte Arıncı’nın Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki resmi görevi sona erdi.