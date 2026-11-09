Avrupa telekomünikasyon pazarında kızışan rekabet ve değişen yasal düzenlemeler, dev şirketleri sert maliyet tedbirleri almaya zorluyor.

Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanını işten çıkarmayı veya pozisyonlarını farklı birimlere transfer etmeyi planlıyor.

HER 5 ÇALIŞANDAN BİRİ ETKİLENECEK

Almanya genelinde yaklaşık 12 bin personeli bulunan Vodafone için açıklanan plan, şirketteki her 5 çalışandan neredeyse birini doğrudan etkileyecek.

Son dönemde yaşanan müşteri kayıplarının ardından operasyonel yapısını sadeleştirmeyi hedefleyen şirket; yönetim kademeleri, idari departmanlar ve geçmişteki Unitymedia satın almasından devralınan mükerrer pozisyonları öncelikli olarak hedef alacak.

Yeniden yapılanmanın temel sacayakları şu şekilde özetleniyor:

• Yapay Zekâ ve Otomasyon: Şirket içi kurumsal süreçler, satış kanalları ve müşteri hizmetleri yapay zekâ destekli altyapılarla daha entegre ve kompakt bir modele dönüştürülecek.

• Tasarrufun Büyümeye Yönlendirilmesi: İş gücü azaltımıyla elde edilecek maliyet avantajı; fiber altyapı ağları, bulut bilişim, kurumsal siber güvenlik ve dijital müşteri kanalları gibi stratejik büyüme alanlarına kanalize edilecek.

Vodafone Almanya CEO'su Marcel de Groot, pazar koşullarının daha önce görülmemiş bir hızla dönüştüğünü belirterek, "Geçmişte işe yarayan yöntemler, yarınki başarımızı garanti etmiyor" ifadeleriyle küçülme ve yeniden yapılanma hamlesinin zorunluluğuna vurgu yaptı.

SEKTÖR GENELİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Almanya’da kablolu televizyon mevzuatında yapılan ve kiracıların yayın aboneliğini zorunlu olmaktan çıkaran yasal düzenleme, telekom operatörleri arasındaki müşteri kapma yarışını sertleştirdi. Bu durum maliyet disiplini ihtiyacını sadece Vodafone için değil, tüm pazar için tetiklemiş durumda.

Vodafone’un ülkedeki en güçlü rakiplerinden biri olan O2 Telefonica da geçtiğimiz aylarda benzer bir adım atmış; bu yılın sonuna kadar 1.100 personelini işten çıkaracağını ve ülke genelindeki 60 fiziksel mağazasını kapatacağını duyurmuştu.

Sektör genelindeki bu adımlar, telekom pazarında fiziksel varlığın yerini yapay zekâ destekli dijital kanallara bıraktığı yeni bir döneme işaret ediyor.

Kaynak: Bloomberg