Kripto para piyasalarında satış baskısı sürerken Bitcoin, 65 bin doların altına gerileyerek ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerine indi. Makroekonomik belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki kayıplar piyasayı baskılarken, uzmanlar Bitcoin'in 2026'nın geri kalanında 60 bin-70 bin dolar bandında hareket edebileceğini öngörüyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Franklin Crypto Başkanı Christopher Perkins, kripto para piyasalarındaki satış baskısının birden fazla ekonomik ve jeopolitik gelişmeden kaynaklandığını belirtti.

Perkins'e göre olası faiz artırımları, yükselen reel getiriler ve jeopolitik belirsizlikler, kripto varlıklara yönelik yatırımcı iştahını sınırlandırıyor.

Bunun yanı sıra Binance'te yaşanan 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından artan güvenlik endişeleri de piyasadaki olumsuz görünümü güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Lider kripto para birimi 17 Kasım 2026 TSİ 14.37 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 64 bin 606 dolar bandında seyrediyor.

NVIDIA'DAKİ GELİŞMELER KRİPTO PİYASASINI DA ETKİLEDİ

Kripto para piyasasındaki kayıplarda teknoloji hisselerinde yaşanan satışların da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Nvidia'nın uzun süredir üst yöneticiliğini yürüten Jensen Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından teknoloji hisselerinde artan dalgalanma, diğer varlık sınıflarına da yansıdı.

Perkins, teknoloji hisselerindeki kayıpların bazı yatırımcıları diğer piyasalardaki pozisyonlarını kapatmaya yönelttiğini belirtti.

Nvidia'daki belirsizliğin farklı varlık sınıflarını da etkilediğini söyleyen Perkins, piyasalarda belirsizliğin satış baskısını artırabildiğine dikkat çekti.

BITCOIN İÇİN 60 BİN-70 BİN DOLAR TAHMİNİ

Blockware Intelligence analisti Mitchell Askew, Bitcoin'in yılın geri kalanında sınırlı bir fiyat aralığında hareket etmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin'de önemli bir teknik destek seviyesinin kaybedildiğini belirten Askew, 2026'nın kalan döneminde fiyatların 60 bin ile 70 bin dolar arasında dalgalanabileceğini öngördü.

Analiste göre küresel makroekonomik ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi, Bitcoin'de yeni bir yükseliş hareketini destekleyebilecek gelişmeleri sınırlandırıyor.

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