Yapay zeka çipleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Nvidia'da (NVDA), kurucu Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından milyarlarca dolarlık hisse varlığının geleceği tartışılıyor.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın istifasını 11 Kasım 2026'da kabul etti. Şirketin mali işler direktörü Colette Kress ise geçici CEO olarak görevlendirildi.

Yahoo Finance'ın haberine göre Huang, görevinden ayrılması nedeniyle yaklaşık 108 milyon dolar değerindeki henüz hak edilmemiş hisse ödüllerinden vazgeçmek durumunda kaldı. Ancak elinde tuttuğu yaklaşık 812 milyon Nvidia hissesinin 13 Kasım Cuma günkü kapanış itibarıyla piyasa değeri 132 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu büyüklük Huang'ı şirketin en büyük bireysel hissedarı konumunda tutuyor.

NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

CEO değişikliğinin ardından Nvidia hisselerinde yaşanan satış baskısı, yatırımcıların şirketin geleceğine ilişkin endişelerini artırdı.

Nvidia hisseleri, 13 Kasım Cuma günü 162,85 dolardan kapanarak Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hisseler, 6 Ekim'de ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık yüzde 32 altında işlem görürken, piyasalarda Huang'ın elindeki hisseleri satma ihtimali de yakından izleniyor.

SoFi Baş Piyasa Stratejisti Liz Thomas, Yahoo Finance'a yaptığı değerlendirmede, Huang'ın olası hisse satışlarının Nvidia üzerindeki baskının öngörülebilir gelecekte devam etmesine yol açabileceğini belirtti.

132 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ SATABİLİR Mİ?

ABD sermaye piyasası düzenlemeleri, şirket yöneticilerinin ve belirli koşulları sağlayan büyük hissedarların hisse satışlarında kamuya bildirim yapılmasını gerektiriyor.

Huang'ın görevinden ayrılmış olması, sahip olduğu hisseleri satmasını tek başına engellemiyor.

Bununla birlikte, şirketle bağlantılı kişi statüsünden kaynaklanan bazı bildirim yükümlülükleri, görevden ayrılmasının ardından belirli bir süre daha devam edebiliyor.

Yahoo Finance'ın analizine göre Huang, ayrılışını izleyen üç aylık dönemde belirli büyüklükteki satışlar için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirim yapmak durumunda kalabilecek.

Bu sürenin sona ermesinin ardından bazı satışların önceden kamuya duyurulması gerekmeyebilir. Ancak bu durum, içeriden öğrenilen önemli ve kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak işlem yapılmasına izin verildiği anlamına gelmiyor.

HİSSELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ AİLE FONLARINDA

Huang'ın kontrolündeki hisse varlıklarının tamamı doğrudan kendi adına kayıtlı değil.

SEC kayıtlarına dayanan verilere göre yaklaşık 70 milyon Nvidia hissesi doğrudan Huang'ın adına bulunurken, yaklaşık 740 milyon hisse aile tröstleri ve bağlantılı yapılarda tutuluyor.

Bu yapıların bir bölümünde Huang'ın eşi Lori Huang ile birlikte yönetsel yetkileri bulunuyor.

Dolayısıyla Huang'ın elindeki hisselerin tamamını tek başına ve kısa sürede satabileceği varsayımı gerçeği yansıtmıyor.

Öte yandan, Nvidia'nın yüksek günlük işlem hacmi ve devam eden hisse geri alım programı, olası satışların piyasa üzerindeki etkisi değerlendirilirken dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.

ŞUBAT 2027 NEDEN ÖNEMLİ?

Yatırımcıların üzerinde durduğu bir diğer konu ise Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından sona erebilecek bazı bildirim yükümlülükleri.

Yahoo Finance'ın analizinde, Şubat 2027 döneminin bu nedenle dikkat çektiği belirtildi.

Nvidia'nın yıllık finansal sonuçlarını genellikle şubat ayının sonlarında açıklaması, eski CEO'nun bazı bildirim yükümlülüklerinin sona ermesiyle finansal raporlama takvimi arasında bir dönem oluşabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

Bununla birlikte, söz konusu zaman aralığı Huang'a içeriden öğrenilen bilgilere dayanarak işlem yapma hakkı tanımıyor. ABD'de bu tür işlemler, ilgili bildirim yükümlülüklerinden bağımsız olarak yasak olmaya devam ediyor.

GÖZLER NVIDIA'NIN BİLANÇOSUNA ÇEVRİLDİ

Nvidia'nın 17 Kasım Salı günü açıklaması beklenen üçüncü çeyrek finansal sonuçları da yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Şirketin 25 Ekim'de sona eren mali çeyreği, Huang'ın CEO olarak görev yaptığı dönemi kapsıyor.

Finansal raporların, Huang'ın görevinden ayrılmadan önce planlanmış hisse satışlarına ilişkin yeni açıklamalar içerip içermeyeceği de izlenecek.

Şirketten ayrılmasına rağmen Nvidia'daki önemli hissedarlık konumunu koruyan Huang'ın gelecekte alacağı kararlar, özellikle yönetim değişikliğinin ardından artan belirsizlik ortamında yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.