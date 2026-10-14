ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America (BAC), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 6,93 milyar dolara geriledi. Kara para aklamayla mücadeledeki eksiklikler nedeniyle uygulanan 1,2 milyar dolarlık ceza ve yatırım bankacılığı gelirlerindeki zayıflama bilançoyu olumsuz etkiledi. Beklentileri karşılayamayan sonuçların ardından Bank of America hisseleri ABD'de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

BANK OF AMERİCA'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Bank of America, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 6,93 milyar dolar net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 8,3 milyar dolar olan net kâr, yıllık bazda yüzde 17 geriledi.

Bankanın hisse başına kârı 0,91 dolar olarak gerçekleşirken, analistlerin beklentisi 1,10 dolar seviyesindeydi.

1,2 milyar dolarlık düzenleyici cezanın etkisi hariç tutulduğunda ise net kâr 8,1 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kâr 1,08 dolar oldu.

Böylece cezanın etkisi hariç tutulsa bile bankanın hisse başına kârı piyasa beklentilerinin altında kaldı.

BANKANIN GELİRİ 30 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bank of America'nın üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 3 artarak 30 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, yaklaşık 30,6 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Bankanın temel gelir kalemlerinden net faiz geliri ise kredi ve mevduat bakiyelerindeki artışın desteğiyle yüzde 8 yükselerek 16,4 milyar dolara çıktı.

Bank of America'nın üçüncü çeyrek bilanço sonuçları

Finansal gösterge Üçüncü çeyrek sonucu Net kâr 6,93 milyar dolar Net kârda yıllık değişim -%17 Hisse başına kâr 0,91 dolar Beklenen hisse başına kâr 1,10 dolar Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,08 dolar Toplam gelir 30 milyar dolar Net faiz geliri 16,4 milyar dolar Düzenleyici ceza etkisi 1,2 milyar dolar

YATIRIM BANKACILIĞI GELİRLERİ GERİLEDİ

Bank of America'nın Wall Street faaliyetlerinde üçüncü çeyrekte zayıflama yaşandı.

Yatırım bankacılığı ücret gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi.

Sabit getirili menkul kıymet işlemlerinden elde edilen gelir yüzde 17 azalarak 2,6 milyar dolar olurken, hisse senedi alım satım gelirleri yüzde 11 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı.

Bankanın ticari kredi faaliyetlerinde ise büyüme devam etti.

BANK OF AMERICA'YA 1,2 MİLYAR DOLARLIK CEZA

ABD düzenleyici kurumları, Bank of America'ya kara para aklamanın önlenmesi ve yasa dışı finansal faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik yükümlülüklerdeki eksiklikler nedeniyle 1,2 milyar dolarlık ceza uyguladı.

13 Ekim'de açıklanan yaptırım, bankanın üçüncü çeyrek bilançosuna gider olarak yansıtıldı.

ABD makamları, bankanın şüpheli finansal işlemleri izleme ve bildirme süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Söz konusu ceza, Bank of America'nın çeyreklik net kârının ve hisse başına kazancının azalmasında önemli rol oynadı.

BANK OF AMERICA HİSSELERİ GERİLEDİ

Beklentilerin altında kalan bilanço ve düzenleyici cezanın etkisiyle Bank of America hisseleri, 14 Ekim'de ABD piyasalarının açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Bankanın üçüncü çeyrek sonuçları, artan net faiz gelirlerine rağmen sermaye piyasası faaliyetlerindeki zayıflığın ve düzenleyici maliyetlerin kârlılık üzerindeki etkisini ortaya koydu.