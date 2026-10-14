ABD’de eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,7, aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Verilerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında düşüş hızlandı.

ALTIN FİYATLARINDA KAYIP ARTTI

Enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Saat 15.34 itibarıyla ons altın yüzde 1,10 düşüşle 4 bin 118 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise aynı saatlerde yüzde 1,17 değer kaybederek 6 bin 534 TL seviyesine geriledi.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Değerli metallerdeki satış baskısı gümüş fiyatlarına da yansıdı. Ons gümüş yüzde 2,04 düşüşle 57,96 dolara gerilerken gram gümüş yüzde 2 kayıpla 92 TL seviyesinde işlem gördü.

PETROL YÜKSELDİ, BİTCOİN GERİLEDİ

Emtia ve kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Ham petrol fiyatı yüzde 2’ye yakın yükselişle varil başına 95 dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin ise yüzde 0,66 düşüşle 82 bin 808 dolardan işlem gördü.

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