Küresel emtia piyasaları, arz sıkıntıları ve jeopolitik kırılmaların etkisiyle uzun soluklu bir tırmanış dönemine hazırlanıyor.

Yönettikleri fonda madencilik ve malzeme şirketlerine yüzde 14,8 oranında pay ayırarak piyasa endeksinin oldukça üzerinde pozisyon aldıklarını belirten Tennant, emtianın yalnızca madencilik sektörünü değil, Peru, Şili, Meksika ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerini de doğrudan yönlendirdiğini altını çizdi.

Kaynak: Fidelity, Rio Tinto.

BAKIRDA 9 MİLYON TONLUK DEV ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR

Bakır piyasasındaki en büyük risk faktörünün önümüzdeki yıllarda belirginleşecek arz kısıtlamaları olduğuna dikkat çekildi. Mevcut veriler ve projeksiyonlar piyasadaki sıkışıklığı gözler önüne seriyor:

• Mevcut Üretim ve Kapanan Projeler: Geçen yıl sonu itibarıyla 24 milyon ton seviyesinde gerçekleşen küresel bakır üretiminin, önümüzdeki 10 yıl içinde ömrünü tamamlayan projeler nedeniyle yaklaşık 6 milyon ton azalması bekleniyor.

• Yeni Proje Yetersizliği: Taahhüt edilen yeni projelerin kapasitesi yalnızca 2 milyon tonla sınırlı kalırken, son 10 yılda büyük çaplı yeni bakır keşfinin yapılmamış olması krizi derinleştiriyor.

• Süreç ve Fiyat Baskısı: Yeni bir maden projesinin üretime geçmesinin 10 yılı aştığı göz önüne alındığında, ortaya çıkacak 9 milyon tonluk arz açığının ancak fiyat artışlarıyla veya talep kısıtlamasıyla dengelenebileceği öngörülüyor.

ARJANTİN VE KONGO CUMHURİYETİ ÖNE ÇIKIYOR

Bakır kıtlığı ve yükselen fiyatlar, maden zengini gelişmekte olan ülkeler için büyük fırsatlar barındırıyor:

• Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Geçmişte küresel bakır arzının yüzde 5’ini sağlayan ülke, son dönemdeki üretim hamlesiyle bu payı yüzde 12-yüzde 13 seviyelerine çıkararak küresel piyasanın ana oyuncularından biri haline geldi.

• Arjantin Potansiyeli: Fidelity Gelişmekte Olan Piyasa Borç Fonu Yöneticisi Philip Fielding, Şili sınırındaki bakır yataklarının Arjantin tarafında da büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Vaca Muerta bölgesindeki petrol başarısına benzer şekilde, Arjantin'in önümüzdeki 10 yılda bakır ihracatçısına dönüşebileceği ve bu alandaki şirket tahvillerinin devlet tahvillerinden bile daha güvenli (düşük spread) algılandığı kaydedildi.

ALTINDA REZERV PAYI YÜZDE 25'E YÜKSELDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Tennant, değerli metalin 2020'den itibaren ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında stratejik bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin kontrolden çıkan mali politikaları ve Batı'nın Rusya'nın döviz rezervlerine el koyması, gelişmekte olan ülke merkez bankalarını rezervlerini altına kaydırmaya yöneltti. Ninety One Portföy Yöneticisi George Cheveley'in aktardığı verilere göre:

• Küresel merkez bankalarının rezervlerindeki ortalama altın payı son iki yılda yüzde 14'ten yüzde 25'e tırmandı.

• Küresel yıllık altın talebinin üçte birini oluşturan Çin, yuanın uluslararası rolünü pekiştirmek amacıyla alımlarını sürdürüyor.

Uzmanlar, fiyat konusunda hassas olsalar da merkez bankalarının kararlı alım stratejisinin olası fiyat düşüşlerine karşı güçlü bir taban oluşturduğunu ve altının madencilik odaklı ülkeler (özellikle Güney Afrika) için uzun vadeli bir destek sunmaya devam edeceğini öngörüyor.

Kaynak: Trustnet

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.