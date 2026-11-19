Saxo Bank, yüksek enflasyon, artan faiz beklentileri ve güçlü doların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, kalıcı yükseliş için 2027 yılının ikinci yarısını işaret etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Değerli metaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle sert kayıplar yaşadı. Kasım ayında altın yüzde 4, gümüş ise yüzde 8,4 değer kaybetti. Yıl başından bu yana yaşanan düşüşler altında yüzde 14'e, gümüşte ise yüzde 36'ya ulaştı.

Altının ons fiyatı perşembe günü Asya işlemlerinde 3 bin 694 dolara gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesini gördü. Gümüşün ons fiyatı da 44,55 dolara inerek son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Saxo Bank'ın değerlendirmesine göre, yaşanan düşüşler değerli metallerin uzun vadeli yatırım görünümünün tamamen bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kalıcı toparlanma beklenenden daha uzun sürebilir.

DEĞERLİ METALLERİ BASKILAYAN ÜÇ KRİTİK FAKTÖR

Saxo Bank analizinde altın ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olan üç temel unsur yüksek enflasyon, artan faiz beklentileri ve güçlü dolar olarak sıralandı.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyonu artırması, ABD'de para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Çatışmaların başladığı dönemde Mart 2027 için yaklaşık yüzde 3 seviyesinde olan politika faizi beklentisi yüzde 4,5'e kadar yükseldi.

Fed yetkilisi Christopher Waller'ın aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini gündeme getiren açıklamaları da piyasalardaki baskıyı artırdı. Faizlerin yükselmesi, yatırımcıların tahvil gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesine neden olurken faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Doların değer kazanması da altın ve gümüşü diğer para birimleriyle yatırım yapanlar açısından daha pahalı hale getiriyor.

NAKİT İHTİYACI ALTIN SATIŞLARINI ARTIRABİLİR

Analizde küresel piyasalarda artan nakit ihtiyacına da dikkat çekildi. Yapay zekâ yatırımlarının finansman ihtiyacı, halka arzlar, borsalardaki dalgalanmalar ve yüksek enerji maliyetleri dolara olan talebi artırabilecek gelişmeler arasında gösterildi.

Saxo Bank'a göre yatırımcılar, diğer piyasalarda yaşadıkları kayıpları karşılamak veya nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla altın satışı yapabiliyor. Bu durum, altının uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini kaybetmesinden ziyade kolayca nakde çevrilebilen bir varlık olmasından kaynaklanıyor.

Özellikle hisse senedi piyasalarında yeni bir sert düşüş yaşanması halinde altındaki satış baskısının daha da artabileceği belirtiliyor.

ALTIN FONLARINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Fiyatlardaki sert gerilemeye rağmen borsada işlem gören altın fonlarının (ETF) toplam varlıkları, son dönemde ulaşılan yüksek seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor.

Saxo Bank, bu görünümün birçok yatırımcının altını kısa vadeli kazanç amacıyla değil, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak portföyünde tutmayı sürdürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. Ancak fonlardan büyük miktarda para çıkışı yaşanması halinde altın fiyatları üzerindeki baskının daha da artabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık fon yatırımlarının güçlü kalması, ekonomik koşulların iyileşmesiyle birlikte toparlanmayı destekleyebilir.

GÜMÜŞTEKİ KAYIP ALTINDAN DAHA SERT

Altına kıyasla gümüş piyasasında çok daha sert bir düşüş yaşandı. Ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkan gümüş, zirvesinden bu yana yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

Gümüş fiyatları üzerinde yüksek faiz ve güçlü doların yanı sıra sanayi talebine ilişkin beklentiler de etkili oluyor. Özellikle Çin ekonomisindeki yavaşlama endişeleri, sanayide yoğun kullanılan metallere yönelik talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Saxo Bank analizine göre gümüş, son 200 günlük ortalama fiyatının yaklaşık yüzde 50 altında işlem görüyor. Altında ise bu oran yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Her iki metalde de bu ölçüde sert gerileme en son 2013 yılında görülmüştü.

Analizde, fiyatlardaki aşırı düşüşün kısa süreli güçlü yükselişlere zemin hazırlayabileceği ancak bunun tek başına kalıcı toparlanma anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA İÇİN ÜÇ KOŞUL

Saxo Bank'a göre değerli metallerde kalıcı yükselişin başlayabilmesi için öncelikle ABD'de enflasyonun yavaşladığına ilişkin güçlü işaretlerin görülmesi gerekiyor.

Petrol ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Enflasyonun gerilemesi, Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatabilir. Böyle bir senaryoda ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve doların güç kaybetmesi beklenebilir.

Bu koşulların oluşması halinde yatırımcıların yeniden altın ve gümüşe yönelmesi mümkün olabilir. Ancak Saxo Bank, yalnızca enerji fiyatlarındaki düşüşün yeterli olmayacağını, Fed'in daha geniş kapsamlı bir enflasyon yavaşlaması görmek isteyeceğini belirtiyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen merkez bankalarının alımları, piyasanın uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre merkez bankaları 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 321 ton altın satın aldı. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen toplam alım ise 675 tona ulaştı.

Saxo Bank, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme isteğinin altına yönelik talebi desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte artan enerji ithalatı maliyetleri ve dolar ihtiyacı nedeniyle bazı ülkelerin altın alımlarını yavaşlatabileceği, hatta nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satış yapabileceği de ifade ediliyor.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 2027'NİN İKİNCİ YARISI ÖNE ÇIKIYOR

Saxo Bank, mevcut olumsuz koşullara rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor. Analizde, Fed'in sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına geçişinin değerli metallerde toparlanma için önemli bir dönüm noktası olabileceği belirtildi.

Bankanın temel senaryosuna göre bu değişimin 2027 yılının ortalarından sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Faizlerin düşmesi, doların zayıflaması ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesi halinde değerli metallerin uzun vadeli yükselişini destekleyen koşullar oluşabilir.

Bununla birlikte Saxo Bank, altın ve gümüşün mevcut seviyelerde önemli ölçüde değer kaybetmiş görünmesinin tek başına yeni bir yükselişin başlayacağı anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: CNBC-e