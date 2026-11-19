Şirketten yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Hakan Baştürk, 19 Kasım 2026 itibarıyla görevinden ayrıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen düzenleme doğrultusunda, söz konusu pozisyona yeni bir atama yapılana dek Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini Yahya İncetahtacı yürütecek.

Şirket, yeni yönetici atamasının tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağını belirtti.