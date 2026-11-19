Şirketin açıklamasına göre, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Libya'da faaliyet gösteren bir şirket arasında distribütörlük sözleşmesi imzalandı.

MEKAG'DAN LİBYA PAZARINDA YENİ ANLAŞMA

İmzalanan sözleşme kapsamında Meka Global'in ürünlerinin Libya pazarında satışının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmayla şirketin ürünlerinin Libya'daki müşterilere distribütörlük kanalı üzerinden sunulması amaçlanıyor.

Şirketten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Libya'da faaliyet gösteren bir şirket arasında ürünlerimizin satışı için Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.