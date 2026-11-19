Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Sağlık Market tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen iğnesiz ven valfi alım ihalesinin sonuçlarını paylaştı.

Şirket, ihaleye IVein grubu iğnesiz ven valfi ürünleriyle katıldığını ve ihale kapsamındaki ürünlerin tamamının kendi uhdesinde kaldığını bildirdi.

294 HASTANEYE 2,17 MİLYON ADET ÜRÜN TESLİM EDİLECEK

KAP açıklamasına göre, Türkiye genelinde 75 ilde bulunan 294 hastanenin ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen ihalede toplam 2.171.374 adet ürünün tamamı Oncosem tarafından tedarik edilecek.

İhalenin toplam bedeli 21.200.820,50 TL olarak açıklandı.

Şirket, mevcut üretim kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleri doğrultusunda ihale kapsamındaki ürünlerin tamamını 1 ay içerisinde teslim etmeyi planlıyor.

YÜZDE 95 YERLİLİK ORANINA SAHİP ÜRÜNLERDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Oncosem, ihaleye konu olan IVein ürün grubunun yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildiğini belirtti.

Şirket, söz konusu ürünlerin sağlık sektöründe gördüğü kabul ve artan talep doğrultusunda satış hacminin önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda yükselmesini beklediğini bildirdi.

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