Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 19 Kasım 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 20 milyar TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında yeni bir ihracın tamamlandığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, 2 milyar TL nominal tutarlı finansman bonosunun satışı 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İhraç işlemine Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etti.

FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ VE FAİZ KOŞULLARI AÇIKLANDI

Coca-Cola İçecek tarafından gerçekleştirilen finansman bonosu ihracının 60 gün vadeli olduğu belirtildi.

İhracın temel detayları şöyle:

İhraç tutarı: 2.000.000.000 TL

2.000.000.000 TL İhraç türü: Finansman bonosu

Finansman bonosu Vade süresi: 60 gün

60 gün Vade başlangıcı: 19 Kasım 2026

19 Kasım 2026 İtfa tarihi: 18 Ocak 2027

18 Ocak 2027 Satış şekli: Tahsisli

Tahsisli Faiz türü: Değişken

Değişken Faiz referansı: TLREF

TLREF Ek getiri: -%2,3

-%2,3 Kupon sayısı: 1

1 Aracı kurum: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İhraç edilen finansman bonosunun Borsa İstanbul'da işlem görmeyeceği bildirildi.

SPK'DAN 20 MİLYAR TL'LİK İHRAÇ TAVANINA ONAY VERİLMİŞTİ

Şirketin 4 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararına dayanan 20 milyar TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı, SPK'nın 8 Nisan 2026 tarihli ve 22/688 sayılı kararıyla onaylanmıştı.

Coca-Cola İçecek, söz konusu tavan kapsamında 2 milyar TL'lik ihracı tamamladı.

KAP bildiriminde ayrıca şirketin JCR Eurasia Rating tarafından 18 Haziran 2026 tarihinde verilen uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun AAA (Tr) olduğu belirtildi. İhraç edilen finansman bonosu için ise ayrı bir derecelendirme notu bulunmuyor.