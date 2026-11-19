Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından gerçekleştirilen yıllık kredi notu değerlendirmesinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre Moody's, 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Şişecam'ın kredi notunu B2 seviyesinden B3'e indirdi. Kredi notunun görünümü ise negatiften durağana yükseltildi.

MOODY'S, ŞİŞECAM'IN KREDİ NOTUNU NEDEN DÜŞÜRDÜ?

Moody's, kredi notu indiriminin gerekçeleri arasında başta Avrupa olmak üzere Şişecam'ın faaliyet gösterdiği temel pazarlardaki arz fazlasını ve durgun talep koşullarını gösterdi.

Değerlendirmede, şirketin son yıllarda yürüttüğü ve 2026 itibarıyla tamamlanan yoğun yatırım programının serbest nakit akışı yaratma kapasitesi üzerindeki etkisi de öne çıktı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, söz konusu koşulların şirketin finansal performansı üzerindeki baskısına dikkat çekti.