Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, boşalan koltuk için yeni üye belirleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Ferhun Ateş’in kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından atanacak yeni bağımsız üyeye ilişkin değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

Sümer Varlık Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülecek atama sürecine dair gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla ayrıca paylaşılacağını kaydetti.

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