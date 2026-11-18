Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruda, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya açıklık getirildi.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenlerinde ve fon soruşturması kapsamında adli soruşturma haberlerinde adı geçen şahıs ile kendi yöneticilerinin tamamen farklı kişiler olduğunu ve durumun yalnızca bir isim benzerliğinden ibaret olduğunu duyurdu.

Açıklamada, SPK’nın 6 Kasım 2026 tarihli (2026/79 sayılı) ve 13 Kasım 2026 tarihli (2026/80 sayılı) bültenlerinde yer alan tedbir ve suç duyurusu kararları ile devamındaki adli soruşturma haberlerinde geçen tutuklu "İlkay Öztürk" isminin, Obase Genel Müdür Yardımcısı İlkay Öztürk ile ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Şirket yönetiminden yapılan bilgilendirmede öne çıkan temel başlıklar şunlar oldu:

• Tamamen Farklı Kişiler: Soruşturma haberleri ve SPK kararlarında adı geçen şahıs ile Obase Genel Müdür Yardımcısı İlkay Öztürk arasında herhangi bir bağ bulunmuyor; durum sadece isim benzerliğinden kaynaklanıyor.

• Operasyonel Süreç Kesintisiz Sürüyor: Genel Müdür Yardımcısı İlkay Öztürk’ün görevinin başında olduğu ve şirketin tüm ticari faaliyetlerinin olağan akışında devam ettiği belirtildi.

• Yasal Haklar Saklı Tutuluyor: Hatalı paylaşımların kaldırılması için ilgili sosyal medya hesapları nezdinde girişimlerde bulunulurken; kurumsal itibarı zedelemeye ve hisse üzerinde spekülasyon yaratmaya yönelik asılsız içerik üreten kişi ve hesaplar hakkında her türlü hukuki ve cezai yola başvurulacağı kaydedildi.

Obase Bilgisayar, açıklamasının sonunda yatırımcılara sosyal medyadaki teyitsiz bilgilere itibar etmemeleri ve yalnızca KAP üzerinden yayımlanan resmi duyuruları dikkate almaları yönünde çağrıda bulundu.