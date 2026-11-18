Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kendi hisselerine yönelik alımlarını sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda 4.683 adet MEYSU (B Grubu) payının geri alımı gerçekleştirildi. Toplam 36.293,25 TL tutarındaki bu işlemin ardından, hisse başına ortalama maliyetin yaklaşık 7,75 TL seviyesinde oluştuğu görüldü.

PROGRAM KAPSAMINDA TOPLAM ALIM 2,39 MİLYON ADEDİ AŞTI

28 Ekim 2026 tarihinde başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geri alınan toplam pay miktarı 2.393.233 adede yükseldi.

Söz konusu geri alınan payların Meysu Gıda'nın toplam şirket sermayesindeki oranı ise yüzde 0,27 seviyesine ulaştı.

Şirket yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğlerine uygun olarak yürütülen süreçteki gelişmelerin düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.