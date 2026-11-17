Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul’da işlem gören payların yatırımcılar tarafından şirketin onayı olmaksızın alınıp satılabildiği ve emir detaylarının şirkete bildirilmediği hatırlatıldı. 19 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

• 57.945 Pay Sahibi: Toplantı için esas alınan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) çizelgesinde 57.945 yatırımcının yer aldığı ve pay miktarından bağımsız olarak her ortağın yasal katılım hakkı bulunduğu vurgulandı.

• Üçüncü Kişi İşlemleri: Yönetim kurulu seçimlerinin genel kurul oylarıyla belirlendiği kaydedilirken, hazır bulunanlar listesinde yer alan kişilerin kendi ad ve hesaplarına yaptıkları işlemlerin şirketle ilişkilendirilmesinin gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

2022 YILINDAKİ SPK BAŞVURUSUNU BİZZAT ŞİRKET YAPTI

Matriks, paylarında yaşanan olağan dışı fiyat hareketlerinin incelenmesi amacıyla 9 Eylül 2022 tarihinde bizzat SPK’ya başvuruda bulunduğunu ve bunu aynı gün KAP’ta duyurduğunu hatırlattı. Açıklamada, SPK’nın 2024/35 sayılı Bülteni'nde 09.03.2022–07.09.2022 dönemine ilişkin yayımlanan suç duyurusu ve işlem yasağı kararlarında, Matriks veya şirket yöneticileri hakkında hiçbir idari para cezası, suç duyurusu ya da yaptırım kararı bulunmadığının altı çizildi.

ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞMEDİ, FONLARLA BAĞLANTI YOK

Sermaye piyasalarındaki çok sayıda banka ve aracı kuruma teknoloji hizmeti sunan şirketin güncel ortaklık yapısının halka arz öncesiyle aynı olduğu belirtilerek şu mesajlar verildi:

• Ortaklık Listesi: Şirkette yüzde 3 ve üzeri paya sahip ortaklar listesinde iddialarda adı geçen kişi ve kurumların yer almadığı açıklandı.

• Yatırım Fonları İddiası: 2022 yılına ait işlemler üzerinden şirketin yatırım fonlarına ilişkin güncel gelişmelerle ilişkilendirilmesinin asılsız olduğu; Matriks’in söz konusu fonların kuruluşu, yönetimi veya dağıtımıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Şirket, gerçeğe aykırı haber ve ilişkilendirmeler karşısında tüm yasal haklarını kullanacağını kamuoyuna bildirdi.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın Matriks ve TERA Yatırım’la ilişkilerine dair iddiaları dile getirerek, “Bir milletvekilinin ailesinden Londra’daki şirket ortaklığına, matriks hisselerinden TERA kayıtlarına uzanan ilişkileri kamuoyunun önüne koyuyoruz” çıkışında bulundu.

Karaaslan ailesinin kamu projelerinde etkin olduğunu söyleyen Özlale, aile şirketinin 140 milyon dolarlık Yassıada projesinin yanında 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde yer aldığını kaydetti.

Londra’da 2022 yılında Gainex Global Limited Şirketi’nin Ünsal Ban, Halil Gökhan Özkal ve Süleyman Yıldırım olmak üzere 3 eşit ortakla kurulduğunu anlatan Özlale, şunları ekledi:

"Yıldırım özgeçmişinde Tera Yatırım ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunan bir isim. Bu şirketin kuruluşundan 9 gün sonra, SPK’nın daha sonra Matriks paylarındaki işlemler hakkında incelemeye aldığı dönem başlıyor: 9 Mart 2022. Ardından 19 Nisan’da Matriks genel kurulu yapılıyor. Haziran listesinde Ünsal Ban var. Hemen arkasında Sayın Çiğdem Karaaslan’ın eşi Direnç Karaaslan var. Sonra Ali Göl, Mehmet Fatih Can ve Arman Kayıkçı geliyor. Halil Gökhan Özkal da aynı listede. Bu isimler Tera’nın kayıtlarında yeniden karşımıza çıkacaklar. O genel kurulda Halil Gökhan Özkal bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiliyor. Yani 50 gün önce Ünsal Ban’la Londra’da ortaklık kuran kişi şimdi Ban’ın hissedar olduğu ve daha sonra piyasa dolandırıcılığına konu olan şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi oluyor."

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