Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasına göre yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere planlanan 5,4 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması talebi SPK tarafından değerlendirildi.

Kurul tarafından şirkete iletilen resmi yazıda; Bulls Yatırım Menkul Değerler’in faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmuş olması dikkate alınarak, söz konusu borçlanma aracı ihraç limiti verilmesi talepli başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

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