Gündemde milyarlık savunma anlaşmalarından borçlanma başvurularına, dev geri alım programlarından ortaklık birleşmelerine kadar çok sayıda önemli gelişme yer alıyor. İşte öne çıkan şirket haberleri:

• ASELS – Şirketin, 1,2 milyar euro tutarında iş aldığı açıklandı.

• ARCLK – 40 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AKHAN – 2026 yılında 11,4 milyar TL ciro ve 960 milyon TL FAVÖK beklendiği açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 640.000 dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AYES – Betül Tatlıses tarafından 121.304 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ANELE – Şirket ile şirket bağlı ortaklıkları Anel Net Teknik Hizmetleri, Anelyapı Gayrimenkul ve Anel Holding’in devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

• BYDNR – Şirketin bağlı ortaklığı APK Gıda’nın 250.000 TL olan sermayesinin 40,2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

• CVKMD – Şirketin, TMS 29 hariç 2026 yılında 8,5 – 9,5 milyar TL ciro, 3,2 – 4,0 milyar TL FAVÖK, yüzde 45 – 55 yatırım / net satış beklediği açıklandı.

• CVKMD – Şirketin, TMS 29 hariç 2026 yılında 8,5 – 9,5 milyar TL ciro, 3,2 – 4,0 milyar TL FAVÖK, yüzde 45 – 55 yatırım / net satış beklediği açıklandı.

• CVKMD – Şirketin, TMS 29 hariç 2027 yılında 15 – 16 milyar TL ciro, 5,6 – 6,6 milyar TL FAVÖK, yüzde 40 - 50 yatırım / net satış beklediği açıklandı.

• EKGYO – Şirketin, TOKİ ile Aydın Didim’de 120.655 m 2 ’lik arsayı 2,1 milyar TL’ye almak için protokol imzaladığı açıklandı.

• ERCB – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

• EFOR – Şirketin bağlı ortaklığı Efor Gübre ile yurt dışında yerleşik uluslararası bir gübre tedarikçisi arasında 18 milyon dolarlık alım anlaşması imzalandığı açıklandı.

• HTTBT – Sky Vision Airlines’ın şirketin yazılım çözümlerini 5 yıl kullanacağı açıklandı.

• ISGYO – Kadıköy’deki taşınmazın yüzde 45 payının satın alınmasına ilişkin tapu devrinin tamamlandığı açıklandı.

• ICUGS – Şirketin, EA İnşaat ile 2017’den beri devam eden uyuşmazlığı sulh yoluyla çözerek toplam 72,9 milyon TL borç üzerinde anlaştığı, ilk ödeme olan 14,9 milyon TL’nin yapıldığı, kalan 58 milyon TL TLREF faizli üç taksite bağlandığı açıklandı.

• KLKIM – Şirketin, iştiraki Kalekim East Africa Limited’in sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

• KBORU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji tarafından 17,2 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı.

• MOBTL – Şirketin, Realme markalı ürünlerin Türkiye'de satışı, pazarlanması ve dağıtımına ilişkin Distribütörlük Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• NETGL – Halka arzdan elde edilen fonun 367,5 milyon TL’sinin banka kredi azaltımında, 179,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• SKYLP – Düzce şubesinin kapatılmasının tescil edildiği açıklandı.

• SUNTK – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 4.000.000 milyon adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• SSAAT – Halka arzdan elde edilen fonun 1,7 milyar TL’sinin işletme sermayesinde, 442,3 milyon TL’sinin borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• PGSUS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet paya karşılık 3 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• PEKGY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun CC(tr)’den prD(tr)’ye aşağı yönlü revize edildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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