Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, toplam 40 milyar TL tutarına kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için düğmeye basıldığı bildirildi.

Arçelik esas sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Yönetim Kurulu’nun 16 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda planlanan ihracın temel şartları şu şekilde belirlendi:

• İhraç Tavanı: Toplam 40.000.000.000 TL (40 milyar TL) tutarına kadar.

• Borçlanma Türü: Piyasa koşullarına göre belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil veya finansman bonosu.

• Satış Yöntemi: Yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle.

• Zamanlama: İhraç tavanı kapsamında bir yıllık süre içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek.

Şirket yönetimi, söz konusu borçlanma aracı ihracına ilişkin gerekli onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurunun bugün itibarıyla tamamlandığını kamuoyunun bilgisine sundu.

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