Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu’nun görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulübün ticari ve sportif faaliyetlerini yürüten şirketin yönetim kadrosundaki bu ayrılık, yatırımcılar ve spor kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan resmi bilgilendirmede, Sayın Abdullah Kavukcu’nun Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sonlandırdığı kaydedildi.

Söz konusu istifanın ardından yönetim kurulundaki boşalan koltuğa kimin atanacağına ilişkin sürecin, ilgili mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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