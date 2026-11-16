Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA), daha önce duyurduğu kâr payı dağıtım planı kapsamında yarın 4. taksit temettü ödemesi için hak kullanım sürecini başlatacak.

Yarın itibarıyla pay sahiplerinin hak kazanacağı temettü tutarlarına ilişkin rakamlar şu şekilde:

Şirket (Hisse Kodu) Taksit Dönemi Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) 4. Taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL

Hak kullanım tarihinin 17 Kasım Salı günü başlamasıyla birlikte, ilgili tarihte elinde GIPTA payı bulunduran yatırımcılar söz konusu nakit kâr payından yararlanma hakkı elde edecek.

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