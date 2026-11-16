Borsa İstanbul'da işlem gören MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility'nin Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biriyle imzaladığı 10 yıllık çerçeve sözleşme kapsamında 866,2 milyon TL tutarında sipariş aldığını duyurdu. Anlaşma sürücüsüz tam otonom araçlar, kamyonlar ve elektrikli bisikletleri kapsarken bakım, onarım ve yazılım lisansı hizmetlerinden elde edilecek gelirler sipariş bedeline dahil edilmeyecek.

MIATK'NIN 866 MİLYON TL'LİK SİPARİŞİ NELERİ KAPSIYOR?

KAP açıklamasına göre söz konusu sipariş, otonom mobilite teknolojileri ve akıllı ulaşım çözümlerini kapsıyor.

Anlaşma kapsamında sağlanacak ürün ve hizmetler şöyle:

Sürücüsüz tam otonom araç satışı

Sürücüsüz tam otonom kamyon satışı

Akıllı paylaşımlı elektrikli bisiklet satışı

Araçlara ilişkin yazılım çözümleri

Teknik altyapı tedariki ve sistem entegrasyonu

Şirket, bu iş birliğinin Tripy'nin otonom mobilite alanındaki ticari faaliyetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

10 YIL BOYUNCA EK HİZMET GELİRİ ELDE EDİLECEK

Anlaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de bakım, onarım ve yazılım hizmetlerinin sipariş bedelinden ayrı ücretlendirilecek olması.

MİA Teknoloji'nin açıklamasına göre 10 yıllık çerçeve sözleşme kapsamında sunulacak bakım, onarım, yazılım lisansı ve yedek parça hizmetleri, 17,2 milyon dolarlık sipariş tutarına dahil değil.

Bu hizmetler sözleşme süresince ayrıca ücretlendirilecek.

Dolayısıyla açıklanan 866,2 milyon TL'lik sipariş bedeline ek olarak hizmet gelirleri de oluşabilecek. Ancak söz konusu hizmetlerden beklenen toplam gelire ilişkin herhangi bir tutar paylaşılmadı.

YAPAY ZEKA VE 5G TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAK

MİA Teknoloji, otonom mobilite projelerinde yapay zekâ odaklı teknolojilere yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şirketin üzerinde çalıştığı teknolojiler arasında otonom sürüş algoritmaları, yüksek hızlı 5G veri iletimi, yerli navigasyon, hassas konumlandırma, RTK ve GPS sistemleri bulunuyor.

Bunun yanı sıra LiDAR ve kamera tabanlı çevre algılama sistemleri, sensör füzyonu, robotik yazılım mimarisi ve sistem entegrasyonu alanlarında da çalışmalar yürütülüyor.

MIATK YENİ ANLAŞMALAR İÇİN GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şirket, Türkiye'nin önde gelen ulaşım ve mikromobilite şirketleriyle yeni sipariş ve iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Tripy'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki uluslararası tedarikçi ağı ile teknoloji iş birliklerinin, otonom mobilite alanındaki faaliyetlerin genişletilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

MİA Teknoloji ayrıca mikromobilite, elektrikli araç şarj istasyonları ve yazılım alanlarındaki mevcut faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Şirketin KAP açıklamasında, sözleşme imzalanan telekomünikasyon şirketinin adı ve siparişin teslimat takvimi belirtilmedi.

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