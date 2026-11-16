ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisine ilişkin bilgi verdi.

Şirket, bir kamu kurumuyla "Ağ Güvenlik Altyapısının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi İşi" kapsamında sözleşme imzalandığını bildirdi.

ARDYZ'NİN YENİ SÖZLEŞME BEDELİ 640 BİN DOLAR

KAP açıklamasına göre sözleşmenin toplam bedeli 640.000 dolar (32.181.120 TL) olarak belirlendi.

Anlaşma kapsamında ilgili kamu kurumunun ağ güvenlik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirilecek.

Şirket, sözleşmenin süresine ve finansal sonuçlara beklenen katkısına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.