Şirket, Çin’in önemli lojistik merkezlerinden Xi'an şehrinde faaliyet gösteren ve yıllık 5,4 milyon TEU elleçleme kapasitesine sahip Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. ile stratejik iş birliği Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu.

2025 yılında tek başına 6 bin 37 tren seferine ev sahipliği yapan Xi'an merkezli dev lojistik platformuyla kurulan bu ortaklık, Türkiye’nin küresel demiryolu taşımacılığındaki merkez üs konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

AVRUPA, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA’YA BLOK TREN AĞI

İmzalanan anlaşma kapsamında birbirlerini stratejik iş ortağı olarak tanıyan taraflar, Bakü–Tiflis–Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Orta Koridor güzergâhını merkeze alan çift yönlü bir lojistik köprü kuracak.

İş birliği; Çin ile Türkiye arasındaki doğrudan sevkiyatların yanı sıra, Türkiye üzerinden Avrupa, Körfez Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına uzanan karşılıklı blok tren taşımacılığının geliştirilmesini kapsıyor.

REKABETÇİ NAVLUN TARİFELERİ VE ORTAK ALTYAPI YATIRIMLARI MASADA

Anlaşma çerçevesinde iki kurumun ticari, operasyonel ve stratejik olarak hayata geçireceği temel adımlar şu şekilde belirlendi:

• Sefer ve Kapasite Artışı: Mevcut hatlardaki tren sefer sıklıklarının ve taşıma hacimlerinin yukarı çekilmesi, ayrıca yeni blok tren hatlarının devreye alınması.

• Ortak Altyapı Yatırımları: Taşımacılık kapasitesini ve lojistik altyapıyı güçlendirmeye yönelik ortak yatırım planlarının geliştirilip uygulanması.

• Rekabetçi Navlun ve Pazarlama: Yük sahiplerinin deniz veya kara yolu yerine demiryolunu tercih etmesini teşvik edecek cazip navlun tarifelerinin oluşturulması ve ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi.

• Entegre Operasyon: Konteyner ve lojistik ekipmanların ortak kullanımı, depolanması ve dijital takibi gibi süreçlerde uçtan uca entegrasyon sağlanması.

Pasifik Eurasia yönetimi, söz konusu mutabakatın şirketin Orta Koridor üzerindeki uluslararası taşıma hacmine doğrudan ivme kazandıracağını ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi olma vizyonuna önemli katkı sunacağını bildirdi.

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