Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Açıklanan verilere göre piyasanın yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü sınırlı güncellemeler görülürken, ekonomik büyüme öngörülerinde değişikliğe gidilmedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30,04’E ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,63 seviyesinden yüzde 30,04’e yükseldi. Orta vadeli enflasyon beklentilerinde de sınırlı artışlar kaydedildi:

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 23,89’dan yüzde 24,04’e çıktı.

24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 17,94’ten yüzde 18,02’ye yükseldi.

Katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik olasılık değerlendirmelerinde enflasyonun en yüksek ihtimalle (%38,25 olasılık) yüzde 23,00–24,99 bandında gerçekleşeceği öngörülürken, nokta tahminlerin de %49,23’ü bu aralıkta yoğunlaştı.

24 ay sonrası için ise hem olasılık (%35,85) hem de nokta tahminlerde (%42,86) yüzde 17,00–19,99 aralığı ilk sırada yer aldı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 60,77 TL

Döviz kuru tarafında da yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Katılımcıların 2026 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi önceki anketteki 51,55 TL seviyesinden 51,61 TL’ye yükseldi.

Gelecek 12 aya ilişkin dolar/TL tahmini ise 59,26 TL’den 60,77 TL’ye tırmanarak 60 lira sınırını aştı.

ARALIK AYI POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Para politikası beklentilerine bakıldığında, Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 36,00’dan yüzde 35,91’e geriledi.

Katılımcıların TCMB’nin aralık ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 35,00 olarak şekillendi.

BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ SABİT KALDI

Enflasyon ve kur tahminlerindeki yükselişe rağmen büyüme beklentilerinde herhangi bir revizyon yapılmadı. Piyasa katılımcıları, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,9, 2027 yılında ise yüzde 3,9 oranında büyüme kaydedeceği yönündeki önceki tahminlerini korudu.

Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Özet Tablosu